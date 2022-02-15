Başsavcılık: Belçika'daki hükümlünün Türkiye'de tahliyesi hukuk kurallarına uygun - Son Dakika

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, Belçika'nın Gent şehrinde aralarında eşi ve kız kardeşi de bulunan 4 kadını öldürdüğü suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Çallı'nın infaz işlemlerinin, Türkiye'ye iade edilmesi ardından uluslararası ve iç hukuk kurallarına uygun olarak yerine getirildiği belirtildi.

Gent şehrinde yaşayan Osman Çallı, 11 Kasım 2004 tarihinde eşi Teslime (25) ile hamile olan kız kardeşi Hacer Çallı'yı (19) silahla ateş ederek öldürdükten sonra Aalst kentine gidip, eski eşi ve kayınvalidesi ile evdeki erkeğe kurşun yağdırdı. Bu saldırıda ise eski eşi ve kayınvalidesi hayatını kaybederken, Belçikalı erkek ağır yaralandı. Tekrar Gent'e dönerken otomobilinin arıza yapması üzerine kadın sürücüyü silah zoruyla rehin alan Çallı, Gent'te eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü kişiyi de ağır yaraladı.

Polise teslim olan Çallı, 4 yıl süren yargılama sonunda mübbet hapis cezasına çarptırıldı. 5 yıl cezaevinde yattıktan sonra kalan cezasını Türkiye'de çekmek için başvuru yapan Çallı, 28 Haziran 2013 tarihinde Türkiye'ye iade edildi. Çallı, 2020'de infazı tamamlanarak tahliye edildi. BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çallı'nın 2020'de infazı tamamlanarak tahliye edilmesi sürecine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Osman Çallı'nın 2004 yılında 'kasten öldürme', 'öldürmeye teşebbüs', 'genel güvenliği tehlikeye sokma', 'nitelikli yağma' gibi eylemleri nedeniyle yargılandığı Oost-Vlaanderen Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 Ocak 2009 tarihinde verilen kararla ömür boyu (müebbet) hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği hatırlatıldı. Açıklamada şöyle denildi: "Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Osman Çallı'nın cezasının infazı devam ederken kalan cezasını Türkiye'de çekmek istemesine yönelik talebinin Belçika adli makamlarınca uygun görülmesi üzerine Türkiye'de infaz işlemlerine başlanabilmesi amacıyla Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan dönüşüm (uyarlama) yargılaması sonucunda; 4 kişiyi öldürme suçundan 4 kez ayrı ayrı müebbet hapis cezası ile birlikte diğer eylemleri sebebiyle de süreli hapis cezalarına 30.11.2012 tarihinde verilen karar ile hükmedilmiştir. Ancak uyarlama yargılaması sonucunda verilecek cezanın Oost-Vlaanderen Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen bir kez ömür boyu hapis cezasını geçemeyeceğine dair yasal düzenlemeler uyarınca müebbet hapis cezası üzerinden cezasının infazına karar verilmiştir."'İNFAZ İŞLEMLERİ HUKUKA UYGUN YERİNE GETİRİLMİŞTİR'

Açıklamada, "Osman Çallı'nın 28.06.2013 tarihinde Türkiye'ye iade edilmesi üzerine, infaz işlemlerinin Belçika'da yerine getirilmesi halinde 28.06.2015 tarihinde tahliye edilecek olan O.Ç'nin suç tarihinde yürürlükte olan 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunun ilgili hükümleri uyarınca derhal infaz işlemlerine başlanılarak mevcut infaz düzenlemeleri uyarınca 10.11.2019 tarihi itibarıyla denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle, 10.11.2020 tarihi itibarıyla ise şartla tahliyesine karar verilerek infaz işlemleri tamamlanmıştır. Adı geçenin infaz işlemleri, lehe kanun ve infaz hukukunun derhal uygulanma prensipleri dikkate alınarak uluslararası ve iç hukuk kurallarına uygun olarak yerine getirilmiş olup, adı geçenin cezasını infaz etmediği ya da yeni çıkan yasal düzenlemeler doğrultusunda kişinin tahliye edildiğine yönelik yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.