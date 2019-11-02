Son Dakika Haberleri: Başsavcılık: Çekya, Macaristan ve Polonya sığınmacı kabul etmeyerek AB hukukunu ihlal etti
Son Dakika Dünya Başsavcılık: Çekya, Macaristan ve Polonya sığınmacı kabul etmeyerek AB hukukunu ihlal etti

Başsavcılık: Çekya, Macaristan ve Polonya sığınmacı kabul etmeyerek AB hukukunu ihlal etti

7 saat önce

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Eleanor Sharpston, Çekya, Macaristan ve Polonya'nın 2015 yılında sığınmacı kabul etmeyerek Avrupa Birliği (AB) hukukunu ihlal ettiğini bildirdi.

Başsavcılık: Çekya, Macaristan ve Polonya sığınmacı kabul etmeyerek AB hukukunu ihlal etti, System.String[]

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Eleanor Sharpston, Çekya, Macaristan ve Polonya'nın 2015 yılında sığınmacı kabul etmeyerek Avrupa Birliği (AB) hukukunu ihlal ettiğini bildirdi.


Lüksemburg merkezli AB'nin en yüksek hukuki mercisi olan Avrupa Adalet Divanının Başsavcısı Eleanor Sharpston, AB Komisyonunun Çekya, Macaristan ve Polonya'ya karşı zorunlu kota sistemine uymamaları nedeniyle açtığı dava hakkında görüşünü açıkladı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:23 
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