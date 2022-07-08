Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Başsavcılık, doktorlara yönelik sözleri nedeniyle Konya'daki imam hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika

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