Son Dakika Haberleri: Başsavcılık Emine Bulut cinayeti davası kararını istinafa götürecek
Son Dakika 3. Sayfa Başsavcılık Emine Bulut cinayeti davası kararını istinafa götürecek

Başsavcılık Emine Bulut cinayeti davası kararını istinafa götürecek

1 saat önce

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldüren koca hakkında verilen müebbet hapis kararının istinafa götürüleceğini açıkladı.

Başsavcılık Emine Bulut cinayeti davası kararını istinafa götürecek, System.String[]

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldüren koca hakkında verilen müebbet hapis kararının istinafa götürüleceğini açıkladı.


Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "18 Ağustos 2019 tarihinde, 2013 yılında boşandığı eski eşi Fedai Varan (43) tarafından bıçakla boğaz, sol kol, göğüs kısmından yaralanan ve daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Emine Bulut'un (38) öldürülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığımızın 23 Eylül 2019 gün ve 2019/7602 sayılı iddianamesi ile Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesine TCK'nın 82/1 (a), (b) maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış, sanığın 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçundan yapılan yargılaması sonucunda Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 21 Ekim 2019 tarih ve 2 sayılı celsesinde Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının mütalaasına kısmen aykırı olarak, sanığın TCK'nın 81/1. maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanık hakkında haksız tahrik ve diğer takdiri indirim sebeplerinin uygulanmadığı, alınan kararın resen istinafa tabii olmasının yanı sıra Cumhuriyet Başsavcılığımızca da istinaf edileceği hususu kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur" denildi. - KIRIKKALE

Emine Bulut, Kırıkkale, Başsavcı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:28 Kaynak: İHA
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