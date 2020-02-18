BAŞSAVCILIK GEZİ DAVASI KARARINA İTİRAZ EDECEK - Son Dakika

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BAŞSAVCILIK GEZİ DAVASI KARARINA İTİRAZ EDECEK
7 saat önce
Haber: Özden ATİK İstanbul DHAGezi davasında aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki beraat kararına savcılığın itiraz edeceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:34 Kaynak: DHA
Haber: Özden ATİK İstanbul DHA
Gezi davasında aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki beraat kararına savcılığın itiraz edeceği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin bugün görülen davada aralarında işadamı Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanığın beraat kararına yönelik itiraz için mahkemeye süre, tutum dilekçesi verdi. Başsavcılık gerekçeli karar yazılana kadar itiraz hakkının saklı tutulmasını talep etti.
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