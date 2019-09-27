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Başsavcılık Koruma Kurulundan huzurevi ziyareti

1 saat önce

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu üyeleri, denetimli serbestlik yükümlüleri ile İnebolu Huzurevine ziyarette bulundu.

Başsavcılık Koruma Kurulundan huzurevi ziyareti, System.String[]

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu üyeleri, denetimli serbestlik yükümlüleri ile İnebolu Huzurevine ziyarette bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Soner Şahin başkanlığında Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay ve diğer kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, denetimli serbestlik yükümlüleri huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya geldi.

Huzurevi müdürü Hakan Kızılkaya, ziyaretçilere teşekkür etti.

İnebolu Huzurevi ile ilgili bilgi veren Kızılkaya, "Huzurevimiz 2007 yılından bu yana hizmet veriyor. 36 kapasiteli bir kuruluş. 60 yaş üzeri erkek ve kadın yaşlılarımızı ağırlıyoruz." dedi.

Kızılkaya, huzurevine kabul edilme şartları hakkında da ziyaretçilere bilgi verdi.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kızılkaya, İnebolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:52 Kaynak: AA
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