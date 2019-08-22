Son Dakika Haberleri: Başsavcılık sosyal medyadaki görüntüyle ilgili resmen soruşturma başlattı
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Başsavcılık sosyal medyadaki görüntüyle ilgili resmen soruşturma başlattı

1 saat önce

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, dün sosyal medyada görüntüleri yayınlanan olayla ilgili resmen soruşturma başlattı.

Başsavcılık sosyal medyadaki görüntüyle ilgili resmen soruşturma başlattı, System.String[]

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, dün sosyal medyada görüntüleri yayınlanan olayla ilgili resmen soruşturma başlattı.


İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın görevden alınması üzerine devam eden protestolar sırasında dün bir kişinin polisler tarafından darp edilmesi görüntüleri sosyal medyada yayınlanmıştı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, bu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. - VAN

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bedia Özgökçe Ertan, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:49 Kaynak: İHA
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