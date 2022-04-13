BAŞSAVCILIK'TAN FERHAN YILMAZ'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA - Son Dakika
Üye Girişi

BAŞSAVCILIK'TAN FERHAN YILMAZ'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

13.04.2022 18:51
BAŞSAVCILIK'TAN FERHAN YILMAZ'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Ferhan Yılmaz'ın mahkum olarak bulunduğu Silivri Cezaevinde rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Ferhan Yılmaz'ın mahkum olarak bulunduğu Silivri Cezaevinde rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Ferhan Yılmaz'ın bedeni üzerinde tıbbi müdahale sırasında oluşabilecek semptomlar dışında darp cebir, kesici delici alet, ateşli ateşsiz silah yarası, boğma, boğulma izine rastlanmadığı belirtilirken, ölüm sebebinin tespiti amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği belirtildi.

Silivri L tipi cezaevinde mahkum olan Ferhan Yılmaz, 9 Nisan günü rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Tedavi altındayken 10 nisan günü hayatını kaybeden Ferhan Yılmaz'ın ölümü ile ilgili işkence iddiaları gündeme geldi. Bu iddialara karşı Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yapıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak barınan Ferhan Yılmaz isimli şahsın ölümü ile ilgili basında yer alan gerçeğe aykırı ve dezenformasyon amaçlı haberler nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ferhan Yılmaz'ın barındığı Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 09 Nisan tarihinde rahatsızlandığı ve Silivri Devlet Hastanesine sevk edildikten sonra 10 Nisan tarihinde yoğun bakımda tedavi edilmekteyken yaşamını yitirdiği olaya ilişkin Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma neticesinde müteveffanın teşhisi yakını Mehmet Emin Yılmaz'a yaptırıldıktan sonra Cumhuriyet Savcısı ve Doktor bilirkişisi ile yapılan ölü muayenesinde; müteveffanın bedeni üzerinde tıbbi müdahale sırasında oluşabilecek semptomlar dışında darp cebir, kesici delici alet, ateşli ateşsiz silah yarası, boğma, boğulma izine ait bulguya rastlanmamış olup müteveffa, kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir. Olay üzerinde tüm şüphelerin aydınlatılabilmesi için kurumdan kamera kayıtları, tanık beyanları dosyaya delil olarak alınmış olup gönderilecek olan otopsi raporu ve toplanacak tüm sair deliller ile birlikte soruşturma titizlikle yürütülecek ve neticelendirilecektir" denildi.


YORUMLAR
500
Adli Tıp Kurumu Başkanlığından Ferhan Yılmaz'ın otopsisiyle ilgili açıklama Açıklaması Adli Tıp Kurumu Başkanlığından Ferhan Yılmaz'ın otopsisiyle ilgili açıklama Açıklaması Söke Belediyesi son 3 yılda 300 bin metrekare parke yol yaptı Söke Belediyesi son 3 yılda 300 bin metrekare parke yol yaptı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Ferhan Yılmaz, Cumhuriyet, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAŞSAVCILIK'TAN FERHAN YILMAZ'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA - Son Dakika


Son Dakika
18:49 Hayat pahalılığından şikayet edenlere İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Oh olsun
18:37 Ukrayna'da tutuklanan Medvedçuk'un eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi!
18:24 Komşu esnafların park kavgası sonucu 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı!
18:23 İki dünya yıldızı bedavaya Fenerbahçeli oluyor!
18:22 ODTÜ'ye alınmayan Babacan: Giriş çıkışta kimseden izin almak zorunda değiliz
18:01 Oyuncu Ceyhun Fersoy, Mert Hakan Yandaş'ın attığı taklalarla dalga geçti!
17:56 Makatına 2 kiloluk dambıl kaçan adam soluğu hastanede aldı, doktorlar bile çıkaramadı
17:42 4 büyük kulübün borçları dudak uçuklattı! Zirvede Fenerbahçe var
17:35 Ankara'da bir baro tarihte ilk defa iftar düzenledi! 2 No'lu Baro Başkanı Korkmaz açıklamalarda bulundu
17:11 Eko İklim Zirvesi'nde rekora imza atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 18:57:10. #1.11#
SON DAKİKA: BAŞSAVCILIK'TAN FERHAN YILMAZ'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement