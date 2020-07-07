Başsavcılık'tan Gaziosmanpaşa'da 3 yaşındaki çocuğa sigara içirilmesi olayına açıklama - Son Dakika

Açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında 07/07/2020 tarihinde 'kuzenine canlı yayında sigara içirmeye çalıştı' başlığı altında yapılan paylaşıma ilişkin görüntülerden yola çıkılarak derhal Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur." denildi.
Gaziosmanpaşa 2. Çocuk Mahkemesi'nin 07/07/2020 tarihinde verdiği karar ile; mağdur çocuk hakkında bakım tedbiri, anne baba hakkında da çocuğun doğru yetiştirilmesi konusunda danışmanlık tedbiri ve yine çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması için sağlık tedbirine hükmedilmiştir. Uzman görüş ve raporları doğrultusunda mağdur çocukla birebir ilgilenilerek rehabilite edilmesi çalışmalarına başlanılmıştır."