Başsavcılık'tan idlib konusundaki provokatif paylaşımlara soruşturma - Son Dakika
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Başsavcılık'tan idlib konusundaki provokatif paylaşımlara soruşturma

17 dakika önce

Başsavcılık'tan İdlib konusundaki provokatif paylaşımlara soruşturmaSURİYE'nin İdlib kentinde rejimin Mehmetçiğe saldırısının ardından, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık'tan İdlib konusundaki provokatif paylaşımlara soruşturma

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin Mehmetçiğe saldırısının ardından, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin Mehmetçiğe hava saldırısının ardından sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmayla ilgili yapılan açıklamada, "27 Şubat 2020 tarihinde Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehit edilen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır; yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olarak askerlerimize ait olduğu yönünde provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak sosyal medya üzerinden yayımlanan video, resim ve paylaşımları yapanlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216, 217 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesi kapsamında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik

veya Aşağılama, Kanunlara Uymamaya Tahrik, Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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İZMİR, (DHA)

Başsavcılık'tan idlib konusundaki provokatif paylaşımlara soruşturma

Başsavcı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:08 Kaynak: DHA
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