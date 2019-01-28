Son Dakika Haberleri: Başsavcılık: Tuzla'da Gemide Meydana Gelen Patlamada 2 İşçi Öldü

Başsavcılık: Tuzla'da Gemide Meydana Gelen Patlamada 2 İşçi Öldü

1 saat önce

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan bilgi notunda Tuzla Tersanesi'de bir gemide yakıt boşaltımı esnasında patlama meydana geldiği, patlama sonucu oluşan yangında 2 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Başsavcılık: Tuzla'da Gemide Meydana Gelen Patlamada 2 İşçi Öldü, System.String[]
İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan bilgi notunda Tuzla Tersanesi'de bir gemide yakıt boşaltımı esnasında patlama meydana geldiği, patlama sonucu oluşan yangında 2 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar imzası ile paylaşılan bilgi notunda 2 işçinin öldüğü belirtildi. Bilgi notunda, "28 Ocak 2019 günü 14.45 civarında Tuzla Tersanesi'nde Hong Kong bandıralı Koseidon adlı gemide yakıt boşaltımı yapıldığı esnada patlama meydana geldiğinin öğrenilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldığı, alınan ilk bilgilere göre adı geçen gemide çalışan Muhammed Ali Yılmaz ve Mehmet Tütüncü adlı iki işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği, patlama sebebiyle vücutlarında çeşitli derecelerde yanık oluşan 10 kişinin de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıkları, bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu" ifade edildi. Olaydan sonra Başsavcılık tarafından derhal harekete geçildiği belirtilen bilgi notunda, kolluk ekibine olay yerinde kapsamlı inceleme yapılması, sorumluların tespit edilerek savunmalarının alınması, tanık ve mağdurların beyanlarına başvurulması talimatı verildiği belirtildi. Bilgi notunda, olayın meydana geliş sebebi ve sorumluların tespiti amacıyla soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:22 Kaynak: DHA

İstanbul, İşçi, Başsavcı, Güncel
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