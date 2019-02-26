Son Dakika Haberleri: Başsavcılık: Tuzla'daki Koku Giderildi

Başsavcılık: Tuzla'daki Koku Giderildi

1 saat önce

İstanbul Tuzla'da etkili olan ağır kokuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, olay yeri inceleme ekibi ile İSKİ görevlilerince bölgenin temizlenerek kokunun giderildiği belirtildi.

Başsavcılık: Tuzla'daki Koku Giderildi, System.String[]
İstanbul Tuzla'da etkili olan ağır kokuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, olay yeri inceleme ekibi ile İSKİ görevlilerince bölgenin temizlenerek kokunun giderildiği belirtildi.

Tuzla'da etkili olan ağır kokuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'çevreyi kasten kirletmek' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Konuya ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, 26 Şubat 2019 tarihinde İstanbul ili Tuzla ilçesi İçmeler Mahallesi Aysun Sokak üzerinde bulunan rögar kapağından çevreye ağır koku yayıldığının ve iki çocuğun bu kokudan etkilenerek Tuzla Devlet Hastanesine kaldırıldığının ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi. Tuzla ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekibi ile İSKİ görevlilerince mahallinde inceleme yapıldığı ve ardından bölgenin temizlenerek kokunun giderildiği kaydedildi.

ÇOCUKLAR TABURCU EDİLDİ

Hastane nezdinde yapılan araştırma sonucu kokudan etkilenen her iki çocuğun da ayakta tedavi edildikten sonra taburcu olduğu bilgisine yer verildi. Açıklamada, "Soruşturma kapsamında kolluk ekiplerine olayın araştırılması ve sorumluların tespiti yönünde talimat verildiği, maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılmasına yönelik olarak soruşturmaya titizlikle devam olunduğu, hususları, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:51 Kaynak: İHA

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