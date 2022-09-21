Başsavcılık Ümraniye'de polis kurşunuyla ölen sürücüyle ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika
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Başsavcılık Ümraniye'de polis kurşunuyla ölen sürücüyle ilgili soruşturma başlattı

21.09.2022 12:11
Başsavcılık Ümraniye'de polis kurşunuyla ölen sürücüyle ilgili soruşturma başlattı

ÜMRANİYE'de denetim sırasında hacizli olduğu gerekçesiyle trafikten men edilen otomobilini yakan ve polis ekiplerine bıçakla saldıran Yavuz Genç'in, polis kurşunuyla öldürülmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ÜMRANİYE'de denetim sırasında hacizli olduğu gerekçesiyle trafikten men edilen otomobilini yakan ve polis ekiplerine bıçakla saldıran Yavuz Genç'in, polis kurşunuyla öldürülmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, sürücünün ölümüyle sonuçlanan polis müdahalesiyle ilgili kapsamlı inceleme yapılacak.

Esenşehir Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda dün saat 15.15 sıralarında, denetim yapan polis ekipleri, Yavuz Genç'in kullandığı bir otomobili durdurdu. Sürücüye hacizli olduğu tespit edilen otomobilin trafikten men edileceği açıklandı. Polis işlemleri yaptığı sırada sinir krizi geçiren sürücü Yavuz Genç, önce otomobilini yaktı sonra da elindeki bıçakla müdahale etmek isteyen itfaiye görevlileri ve polise saldırdı. Polis havaya ateş açarak Yavuz Genç'i durdurmaya çalıştı ancak, kontrol edilemeyen sürücüye ateş açıldı. Hastaneye kaldırılan Yavuz Genç'in hayatını kaybederken, polisin açtığı ateş sırasında seken kurşunlar 3 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Polis Yavuz Genç ile birlikte polis ekiplerine saldırdığı iddia edilen diğer arkadaşını da gözaltına aldı.


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Kaynak: DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yavuz Genç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başsavcılık Ümraniye'de polis kurşunuyla ölen sürücüyle ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başsavcılık Ümraniye'de polis kurşunuyla ölen sürücüyle ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika
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