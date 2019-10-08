Son Dakika Haberleri: Başsavcılık, ünlü baklavacılara FETÖ'den verilen beraate itiraz edecek
Son Dakika 3. Sayfa Başsavcılık, ünlü baklavacılara FETÖ'den verilen beraate itiraz edecek

Başsavcılık, ünlü baklavacılara FETÖ'den verilen beraate itiraz edecek

6 dakika önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü baklavacılar Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu'na FETÖ kapsamında verilen beraat kararına itiraz edeceği öğrenildi.

Başsavcılık, ünlü baklavacılara FETÖ'den verilen beraate itiraz edecek, System.String[]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü baklavacılar Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu'na FETÖ kapsamında verilen beraat kararına itiraz edeceği öğrenildi.


Seyidoğlu Baklavalarının sahipleri Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu'nun FETÖ kapsamında 'Silahlı terör örgüyü üye olma' ile 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılandıkları davada bu sabah mahkeme kararını açıklamıştı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından yargılanan Mustafa Seyidoğlu ile Serdar Seyidoğlu'nun beraatine karar vermişti.


Mahkemenin gerekçeli kararının hazırlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, başsavcılığın karara itiraz edeceği öğrenildi.


Savcılık, yargılama sırasında sunduğu mütalaasında sanıkların "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ise beraatlerine karar verilmesini istemişti. - İSTANBUL

İstanbul, Başsavcı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:54 Kaynak: İHA
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