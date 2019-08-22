Son Dakika Haberleri: Başsavcılık, Van'daki olayla ilgili soruşturma başlattı
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Başsavcılık, Van'daki olayla ilgili soruşturma başlattı

32 dakika önce

Van'da, Büyükşehir Belediyesine yapılan görevlendirmeyi protestolara katılan bir kişinin gözaltına alınması sırasında yaşanan olaylara ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, Van'daki olayla ilgili soruşturma başlattı, System.String[]

Van'da, Büyükşehir Belediyesine yapılan görevlendirmeyi protestolara katılan bir kişinin gözaltına alınması sırasında yaşanan olaylara ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın hakkında yürütülen terör soruşturması gerekçesiyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasını protesto etmek amacıyla yapılan gösteriler sırasında bir kişinin zor kullanılarak gözaltına alınmasına ilişkin görüntülerin sosyal, görsel ve yazılı medyada yayımlanmasını ihbar kabul etti.

Başsavcılık, görüntülere ilişkin resen soruşturma başlattı.

Bu arada söz konusu olayda gözaltına alınan kişinin, bir polis memuruna demir tabureyle saldırıda bulunduğuna dair görüntüler de dosyaya eklendi.

Valilik, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Van Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesine yapılan "Bas¸kan Vekilligˆi" go¨revlendirilmesini protesto etmek ic¸in toplanan grupların kanunsuz eylem yaptığını belirtmişti.

Gruplar için görevlendirilen Çevik Kuvvet S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nde go¨revli personele, bekleme yaptıkları Yu¨zbas¸ıogˆlu Sokak'ta bir kişinin demir tabureyle saldırıda bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Saldırı sonucu bir polis memurumuz yu¨zu¨nden, boynundan ve kolundan yaralanmıs¸tır. Saldırıda bulunan s¸ahıs kovalamaca sonucu zor kullanılarak yakalanmıs¸tır. S¸ahsın 2013 yılında PKK tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n kırsal alanına katılım yaptıgˆı, 2014'te Diyarbakır'da gu¨venlik kuvvetlerine teslim oldugˆu, c¸ok sayıda suc¸ kaydının ve psikolojik rahatsızlıgˆının (s¸izofren) bulunduğu anlas¸ılmıs¸tır. Valiligˆimizce olayla ilgili gerekli inceleme ve sorus¸turma bas¸latılmıs¸tır."

Başsavcı, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:28 Kaynak: AA
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