BAŞSAVCILIK YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR - Son Dakika

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A.'nın yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce geçen ocak ayındaki üçüncü duruşmada tahliye edilmesinin yankıları sürüyor. Sosyal medyada gündem olan olayla ilgili açıklama yapan Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı, "5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır" denildi.

Geçen yıl haziran ayında, Balıkesir'de savcılığa giden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanında olan, istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu.

İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G., annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyerek, geçen yıl üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı. G.E.G.'nin, başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.'den şikayetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlattığı öğrenildi. G.E.G., anneanne F.G. ile dayısı S. C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü sözlerine ekledi.

İSTİSMARI RESİMLE ANLATTILAR

Savcıya ifade veren ağabey İ.E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söyledi.

Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. Bu resimler de soruşturma dosyasına girdi.

ANNE VE ÜVEY BABANIN SAVUNMASI

Yürütülen soruşturma kapsamında anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. tutuklanırken, olaya ilişkin davanın üçüncü duruşması 6 Ocak'ta Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya anne Merve A. ve üvey baba Rahmi A. tutuklu bulundukları Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS vasıtasıyla katılırken, suça sürüklenen çocuk sıfatıyla tutuksuz yargılanan dayı S.C.G. ile tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanıklardan Merve A., ifadesinde, "Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

Diğer sanık Rahmi A. da "Çocuklara biz bir şey yapmadık. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu aşamada tahliyemi ve beraatımı istiyorum" diye konuştu.

İfadelerinin ardından mahkeme heyeti sanıklar Merve A. ve Rahmi A.'nın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmederek, duruşmayı 17 Eylül tarihine erteledi.

UCİM DAVAYI YAKINDAN İZLİYOR

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Türkiye Hukuk Koordinatörü avukat Gülşah Ekin Taş, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Biz bugün çok heyecanlı, umutlu geldik, fakat bugünkü yargılamanın sonunda sözde öz anne ve üvey babaya tahliye kararı çıktı. Tahliye kararı hukuka hiçbir şekilde uygun değildir. Bu çocukların ölmesi mi gerekiyor adaletin doğru olması için. Biz bu çocukların arkasından yas mı tutacağız?" dedi.

6 AY SONRA TEKRAR GÜNDEM OLDU

Tutuklu anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A.'nın geçen ocak ayındaki üçüncü duruşmada tahliye edilmesinin ardından dava konusu bugün sosyal medyada gündem oldu. Çocukların çizimlerine yer verilen paylaşımlarda 'elmalıdavası' etiketiyle çok sayıda tweet atıldı. Konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı, yazılı açıklama yaptı.

Bazı sosyal medya platformlarında Antalya ili Elmalı ilçesinde 2019 yılında gerçekleştiği iddia edilen iki çocuğun istismar edilmesi olayı ile ilgili yürütülen yargılamaya ilişkin bir kısım iddialar karşısında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacı ile basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur" denilen duyuruda şunlara yer verildi:

"5 Mayıs 2020 tarihinde mağdur çocukların babaanneleri tarafından, 2019 yılında Finike ilçesinde anne, üvey baba ve dayıları tarafından çocukların cinsel istismara uğradıkları iddiaları ile Balıkesir/ Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve şikayette bulunulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturmaya başlanılmış ve çocuklara psiko sosyal destek verilerek çocuk izlem merkezinde beyanları alınmıştır. Yürütülen soruşturma neticesinde elde edilen bulgular ve çocuklara karşı nitelikli cinsel istismar eylemlerinin gerçekleştirildiği yönünde yeterli şüphe oluştuğu kanaatiyle 24 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen iddianame ile sanıkların cezalandırılması istemiyle Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açılmıştır."

DURUŞMA 17 EYLÜL'DE

Delillerin tam olarak toplanmamış olması, delillerin karartılma ihtimalinin bulunması gerekçeleri ile 16 Ekim 2020 tarihinde mahkemece sanıkların tutuklanmasına karar verildiği belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"Yargılama sürecinde delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu karara itiraz edilmiştir. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir. 5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır. Yargılama sürecinde alınan mağdur beyanları ve toplanan tüm deliller mahkemesince birlikte değerlendirilecek olup, nihai karar bağımsız ve tarafsız yargıya aittir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yargılama süreci titizlikle takip edilmektedir."