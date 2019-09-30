Başsavcılıktan

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanacak bir depremde, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun "acil durum eylem planının" olduğunu, güvenlik nedeniyle bu durumun hükümlü tutuklularla paylaşılmadığını açıkladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında 26 Eylül 2019'da saat 14.00 sıralarında İstanbul'da yaşanan deprem anında Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koğuşların havalandırmalarına açılan kapıların açılması gerekirken açılmadığının ve acil eylem planının da olmadığı iddialarının üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda daha önceden hazırlanan ve 30 Nisan 2019'da güncellenen acil durum eylem ve tahliye planının bulunduğu belirtilen açıklamada, bu plan kapsamında deprem, yangın, sel ve benzeri durumlar öncesinde, sırasında ve sonrasında alınacak tedbirler, yapılacak iş ve işlemlerin düzenlendiği, bu plan çerçevesinde yılda en az iki kez tüm ceza infaz kurumlarında tatbikat yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Söz konusu depremin saat 14.00 sıralarında gerçekleştiği, gündüz vakti olması nedeniyle oda havalandırma bahçe kapılarının zaten açık olduğu, bu kapıların geceleri ise güvenlik ve mevzuat gereği açık bırakılamayacağı ancak deprem ve benzeri bir durumun tekrar söz konusu olması halinde acil eylem planı kapsamında derhal gerekli önlemler alınacaktır. Anılan kurumda hüküm özlü olarak bulunan Ahmet Altan'a 'Bakan beyin talimatı olmadan kapılara açılamaz' denildiği iddiası ile 'kurumun acil eylem planının olmadığı' iddiasının asılsız olduğu, ayrıca deprem sonrasında yapılan kontrollerde kurum binasında herhangi bir hasarın meydana gelmediği tespit edilmiştir." denildi.

Sonuç olarak deprem konusunda daha önce hazırlanmış acil durum eylem planının olduğu ifade edilen açıklamada, hazırlanan eylem planının güvenlik nedeniyle hükümlü tutuklular ile paylaşılmadığı, acil bir durum olması halinde bütün personellerin görevlendirilmelerinin yapıldığı, hazırlanan acil durum eylem ve tahliye planına göre hareket edileceği kaydedildi.