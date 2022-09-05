Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi (4) - Son Dakika
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Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi (4)

05.09.2022 17:47
Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi (4)

BAŞSAVCILIKTAN, ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZAnkara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Berkay Ö. hakkındaki karara itiraz etti.

BAŞSAVCILIKTAN, ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Berkay Ö. hakkındaki karara itiraz etti.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi (4) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi (4) - Son Dakika
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