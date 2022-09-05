BAŞSAVCILIKTAN, ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Berkay Ö. hakkındaki karara itiraz etti.
Kaynak: DHA
Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi (4) - Son Dakika
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