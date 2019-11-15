Başsavcılıktan Bakırköy'de 3 kişinin ölümüne ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy'deki olayda, altın ticaretiyle uğraşan Bahattin D'nin, aşırı derecede borçlanması nedeniyle girdiği bunalımın etkisiyle eşi ve çocuğunu zehirledikten sonra intihar ettiğinin değerlendirildiğini bildirdi.

Başsavcılık, Bakırköy'de Bahattin D, eşi Zeliha D. ve çocukları Ali D'nin evde ölü bulunmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, saat 06.45 sıralarında 155 polis hattına yapılan ihbarda, Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Sokak'taki ikametgahlarında 3 kişinin cansız olarak bulunduğunun bildirildiği belirtilerek, olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ve ölen kişilerin cesetlerinin otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Başkanlığına götürüldüğü aktarıldı.

Soruşturmada bu aşamada elde edilen tespitlerin paylaşıldığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İkametgahında ölü olarak bulunan Ali D'nin babası ve Zeliha D'nin eşi konumunda bulunan Bahattin D'nin, Bakırköy Kuyumcukent'teki iş yerinde altın ticaretiyle uğraştığı ve birtakım internet siteleri üzerinden kayıt dışı ticari işlemler nedeniyle aşırı derecede borçlandığı, girdiği bunalımın etkisiyle önce eşinin ve çocuğunun zehirlenmesine sebebiyet verdikten sonra intihar ettiği değerlendirilmiştir."

Olay yerinde AFAD ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı ve soruşturma işlemlerinin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtilen açıklamada, gerektiği takdirde kamuoyunun bilgilendirilmesine devam edileceği bildirildi.