Başsavcılıktan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma (2) - Son Dakika

VALİDEN AÇIKLAMA

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, kentteki yabancı uyrukluların su faturası ile katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını açıklamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Ümit, hukuk devletinin en temel ilkesinin eşitlik olduğunu belirttiği açıklamada şunları kaydetti: