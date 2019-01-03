Başsavcılıktan Ceren Damar Cinayetine Yönelik Çirkin Paylaşıma Soruşturma
10 dakika önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan "Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar" paylaşım yapan Çankaya Üniversitesi öğrencisi M.B hakkında soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan "Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar" paylaşım yapan Çankaya Üniversitesi
öğrencisi M.B hakkında soruşturma başlattı.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail
H., dün akşam saatlerinde asistan hoca olarak derslerine giren Araştırma Görevlisi Ceren Damar öldürmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, Damar'ın ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından çirkin paylaşımda bulunan aynı üniversitede bir öğrenci hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "02.09.2019 tarihinde Çankaya Üniversitesi'nde Ceren Damar isimli öğretim görevlisinin öldürülmesi olayıyla ilgili 'bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar' şeklinde paylaşım yapan ve aynı üniversitede öğrenci olan M.B isimli şahıs hakkında TCK. 215. Madde gereğince 'Suçu ve Suçluyu Övme' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:44 Kaynak: İHA
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