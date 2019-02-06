Son Dakika Haberleri: Başsavcılıktan Çöken Binaya İlişkin Açıklama

Başsavcılıktan Çöken Binaya İlişkin Açıklama

44 dakika önce

Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHAAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamayla Kartal'da çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan Çöken Binaya İlişkin Açıklama, System.String[]
Yüksel KOÇ/ İSTANBUL DHA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamayla Kartal'da çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, "Adli Yargı sınırlarında olan Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın çöktüğünün öğrenilmesi üzerine; derhal soruşturma başlatılarak, Başsavcılığımızca bir Cumhuriyet Başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilerek olay yerine intikal etmiş olup, olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar titizlikle yürütülmektedir." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:34 Kaynak: DHA

Kartal, Başsavcı, Güncel
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