Başsavcılıktan Çöken Binaya İlişkin Açıklama
44 dakika önce
Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHAAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamayla Kartal'da çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Yüksel KOÇ/ İSTANBUL DHA
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
, yaptığı açıklamayla Kartal
'da çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Açıklamada, "Adli Yargı sınırlarında olan Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın çöktüğünün öğrenilmesi üzerine; derhal soruşturma başlatılarak, Başsavcılığımızca bir Cumhuriyet Başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilerek olay yerine intikal etmiş olup, olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar titizlikle yürütülmektedir." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:34 Kaynak: DHA
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