Son Dakika Haberleri: Başsavcılıktan Çöken Binaya İlişkin Açıklama

Başsavcılıktan Çöken Binaya İlişkin Açıklama

43 dakika önce

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamayla Kartal'da çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan Çöken Binaya İlişkin Açıklama, System.String[]
ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamayla Kartal'da çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, "Adli Yargı sınırlarında olan Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın çöktüğünün öğrenilmesi üzerine; derhal soruşturma başlatılarak, Başsavcılığımızca bir Cumhuriyet Başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilerek olay yerine intikal etmiş olup, olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar titizlikle yürütülmektedir." denildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:35 Kaynak: DHA

Kartal, Başsavcı, Güncel
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