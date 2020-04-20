BAŞSAVCILIKTAN CUMHURİYET GAZETESİ ÇALIŞANLARINA DAVA AÇILMASINA İLİŞKİN HABERLERE AÇIKLAMA - Son Dakika
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BAŞSAVCILIKTAN CUMHURİYET GAZETESİ ÇALIŞANLARINA DAVA AÇILMASINA İLİŞKİN HABERLERE AÇIKLAMA

6 saat önce

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ankara'da gar saldırısına ilişkin bir haberden dolayı Cumhuriyet Gazetesi'nin muhabiri ve sorumlu yazıişleri müdürü hakkında dava açılmasına ilişkin Cumhuriyet Gazetesi ve bazı yayın organlarında yapılan haberlere yönelik yazılı basın açıklaması yapıldı.

BAŞSAVCILIKTAN CUMHURİYET GAZETESİ ÇALIŞANLARINA DAVA AÇILMASINA İLİŞKİN HABERLERE AÇIKLAMA, System.String[]
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ankara'da gar saldırısına  ilişkin bir haberden dolayı Cumhuriyet Gazetesi'nin muhabiri ve sorumlu yazıişleri müdürü hakkında dava açılmasına ilişkin Cumhuriyet Gazetesi ve bazı yayın organlarında yapılan haberlere yönelik yazılı basın açıklaması yapıldı. Söz konusu haberlerin gerçeğe aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, 22 Kasım 2019 tarihinde Cumhuriyet'te yayınlanan haberde ihbarcının iş yeri adresi ve kimlik bilgilerinin 3717 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 14. maddesine aykırı olarak deşifre edildiği iddiasıyla şikayet üzerine soruşturma başlatılarak sorumlular hakkında dava açıldığı kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklama şöyle: "20 Nisan 2020 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin 'TMMOB Istanbul İl Koordinasyon Kurulu ve TGS'den Cumhuriyet'e Destek Çağrısı: Haber Hakkını Savunalım', 16 Nisan 2020 tarihli aynı gazetenin 'Uludağ ve Akça için Üç Yıl Hapis Istemi', 18 Nisan 2020 tarihli Birgün Gazetesi'nin 'Cumhuriyet Gazetesi'nin iki Muhabirine Dava Açıldı', 16 Nisan 2020 tarihli Tele 1 isimli televizyon kanalının internet sitesinde 'Katliam Dosyasını Kapattılar Gazetecilere Dava Açtılar' başlıkları altında; 'Gar katliamı belgesini saklayana değil haberini yapana dava açıldı' şeklinde gerçeğe tamamen aykırı ve dezenformasyon amaçlı yayınlar nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 17 Mart 2020 tarih ve 2019/212560 numaralı iddianamesine konu soruşturmada  'Ankara Gar Patlaması' olarak bilinen terör eylemiyle ilgili 22 Kasım 2019 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan 'Emniyet 8 Gün Önceden Ankara'daki Gar Katliamı Hazırlığını Biliyormuş' başlıklı yazı içeriğinde ihbarcının iş yeri adresi ile birlikte kimlik bilgilerinin 3713 sayılı Kanunun 14. maddesine aykırı olarak deşifre edildiği iddiasıyla müştekinin şikayeti üzerine başlatılmış ve sorumlular hakkında kamu davası açılmıştır."


- İstanbul
Cumhuriyet Gazetesi, Başsavcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 02:21 Kaynak: DHA

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