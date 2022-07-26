Başsavcılıktan "Demir Yumruk" soruşturmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Başsavcılıktan "Demir Yumruk" soruşturmasına ilişkin açıklama Açıklaması

26.07.2022 19:20
Başsavcılıktan "Demir Yumruk" soruşturmasına ilişkin açıklama Açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik "Demir Yumruk" soruşturması kapsamında kayyım atanan şirketlerin sadece mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik "Demir Yumruk" soruşturması kapsamında kayyım atanan şirketlerin sadece mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, operasyon tarihinde şüphelilerin malvarlıklarını kaçırmalarının engellenmesi amacıyla MASAK raporu doğrultusunda 39 şirketin malvarlığına Ceza Muhakemesi Kanununun (CMK) 128. maddesi gereğince Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla el konulduğu belirtildi.

Ardından şirket yönetimlerine yine mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım sıfatıyla atandığı, bu işlemin ardından şirketlerin mal varlıkları üzerindeki tedbirin yasa gereğince kendiliğinden kaldırılması gerektiği vurgulandı.

"Haberler gerçeği yansıtmamaktadır"

Yasaya rağmen bazı bankaların şirket hesapları üzerindeki tedbiri kaldırmadıklarına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayyım olarak atanan TMSF yetkilileri söz konusu yasal düzenleme gereğince CMK 128. maddesi kapsamında banka hesaplarına konulan blokelerin kaldırılması için bankalara yazı yazmasına rağmen bazı bankaların Sulh Ceza Hakimliğinin kararını gerekçe göstererek banka hesapları üzerindeki blokeleri kaldırmadığının, bu nedenle kayyım heyetlerinin şirketleri idare etmekte zorlandıklarının ortaya çıkması üzerine, aslında kendiliğinden kalkması gereken tedbirlerin kaldırılması için Sulh Ceza Hakimliğinden karar talebinde bulunulmuştur.

Bu kapsamda Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğince 39 şirketin malvarlıklarına CMK 128. maddesi gereğince konulan tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu şekilde kayyım heyetlerinin 39 ayrı şirketi sağlıklı şekilde idare etmelerinin, şirket bünyesindeki fabrikaların üretime devam edebilmesinin ve çalışan işçilerin maaşlarının ödenebilmesinin yolu açılmıştır. Dolayısıyla bazı basın ve yayın organlarında yer alan 'Demir Yumruk operasyonunda 39 şirkete konulan tedbirler kaldırıldı' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

YORUMLAR
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'Demir Yumruk' operasyonunda kayyum atanan şirketlerin mal varlığı üzerindeki tedbir kaldırıldı 'Demir Yumruk' operasyonunda kayyum atanan şirketlerin mal varlığı üzerindeki tedbir kaldırıldı 'Demir Yumruk' operasyonun da adı geçen 39 şirkete el koyma kararı kaldırıldı 'Demir Yumruk' operasyonun da adı geçen 39 şirkete el koyma kararı kaldırıldı
Kaynak: AA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ankara Başsavcılığı, Kayyum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başsavcılıktan 'Demir Yumruk' soruşturmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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