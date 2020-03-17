Başsavcılıktan 'Edirne Cezaevi'nde karantina' iddiasına yalanlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başsavcılıktan 'Edirne Cezaevi'nde karantina' iddiasına yalanlama - Son Dakika

Başsavcılıktan 'Edirne Cezaevi'nde karantina' iddiasına yalanlama

6 saat önce

EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne Ceza İnfaz Kurumları'nda hükümlülerin Covid-19 salgını dolayısıyla karantinaya alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Başsavcılıktan 'Edirne Cezaevi'nde karantina' iddiasına yalanlama, System.String[]

EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne Ceza İnfaz Kurumları'nda hükümlülerin Covid-19 salgını dolayısıyla karantinaya alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan, Edirne Ceza İnfaz Kurumları'nda hükümlülerin Covid-19 salgını dolayısıyla karantinaya alındığı yönündeki iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'müzün talimatı gereği, ülke genelinde olduğu gibi ilimizde bulunan tüm ceza infaz kurumlarında da Covid- 19 salgını kapsamında gerekli olan tüm tedbirler en üst düzeyde alınmıştır. Ceza infaz kurumlarımızda Covid-19 şüphesi bulunan ya da bu nedenle karantinaya alınan hükümlümüz/tutuklumuz bulunmamaktadır. Bu konu ile ilgili basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerin ve paylaşımların gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. Resmi açıklamalar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi önem arz etmektedir."


Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronovirüs korkusu, göçmenleri engellemiyor; Yunanistan'a geçişler devam ediyor
Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti İçişleri Bakanı Soylu, yurt dışından gelen yolcunun otobüsten indirilmesiyle ilgili açıklama yaptı: Gereği yapılıyor Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir
Garanti Bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı Garanti Bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı         
13:50
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:31
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı         
13:19
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor         
12:24
Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı         
12:21
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu         
12:15
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak         
11:16
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü         
11:05
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı         
10:43
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor         
09:17
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 23:35:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başsavcılıktan 'Edirne Cezaevi'nde karantina' iddiasına yalanlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]