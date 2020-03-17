Başsavcılıktan 'Edirne Cezaevi'nde karantina' iddiasına yalanlama - Son Dakika

EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne Ceza İnfaz Kurumları'nda hükümlülerin Covid-19 salgını dolayısıyla karantinaya alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan, Edirne Ceza İnfaz Kurumları'nda hükümlülerin Covid-19 salgını dolayısıyla karantinaya alındığı yönündeki iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: