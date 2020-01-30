Başsavcılıktan 'Elazığ'da kira artışı' soruşturması - Son Dakika
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Başsavcılıktan 'Elazığ'da kira artışı' soruşturması

6 saat önce

ELAZIĞ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sivrice merkezli 6.8'lik depremin ardından kentte kira ücretlerinin artırılmasıyla ilgili resen araştırma ve soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan 'Elazığ'da kira artışı' soruşturması, System.String[]

ELAZIĞ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sivrice merkezli 6.8'lik depremin ardından kentte kira ücretlerinin artırılmasıyla ilgili resen araştırma ve soruşturma başlatıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "24.01.2020 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem sonrasında evlerinde hasar olan vatandaşlarımızın kiralık ev arayışına girdiği, ancak ev kiralarında fahiş miktarda artış olduğu yönünde basına yansıyan haberler üzerine ilgililer hakkında 6502 sayılı Yasa ve yasal mevzuat kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca resen araştırma ve soruşturmaya başlanmış olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:16 Kaynak: DHA
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