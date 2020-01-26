Başsavcılıktan "FETÖ'ye Sövgüye Hücre Hapsi" iddialarına yanıt - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başsavcılıktan 'FETÖ'ye Sövgüye Hücre Hapsi' iddialarına yanıt - Son Dakika

Başsavcılıktan "FETÖ'ye Sövgüye Hücre Hapsi" iddialarına yanıt

6 saat önce

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı medya organlarının yayınladığı "FETÖ'ye Sövgüye Hücre Hapsi" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Başsavcılıktan

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı medya organlarının yayınladığı "FETÖ'ye Sövgüye Hücre Hapsi" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.


Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından "FETÖ'ye Sövgüye Hücre Hapsi" iddialarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından hükümlü M.A.'nın, abisi ile yapmış olduğu 17 Kasım 2019 tarihli telefon görüşmesi sırasında, bazı infaz koruma memurlarına yönelik hakaret içeren sözler sarf etmesi üzerine, sistem üzerinden konuşmasının sonlandırıldığı ve kendisinin uyarıldığı belirtildi.


M.A.'ya telefon görüşmesinin yaptırıldığı, odasına götürülürken kendisine eşlik eden infaz koruma memurlarına hakaret etmesi sonrası tutulan tutanak ile soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.


"Cezası henüz kesinleşmeyip, itiraz kanun yolu aşamasında"


Açıklamada, "Hakkında başlatılan disiplin soruşturması sonrasında, Kurum Disiplin Kurulu Başkanlığının, 23 Kasım 2019 gün ve 2019/583 sayılı kararı ile kendisine, 3 gün disiplin hapsi cezası verildiği, hükümlünün karara itirazı üzerine, Kırıkkale İnfaz Hakimliğinin, 31.12.2019 gün ve 2019/2024 sayılı kararı ile disiplin hapsi cezasının onaylandığı, hükümlünün İnfaz Hakimliği kararına itiraz ettiği, disiplin hapsi cezasının henüz kesinleşmeyip itiraz kanun yolu aşamasında bulunduğu hususu, kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Başsavcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kız arkadaşını arabada öldürüp köprüden atlayan adamın cesedi bulundu! Olay yerinden ilk kareler geldi
Depremzedenin tarifsiz acısı: Eşim ve oğlum gözlerimin önünde öldü Elazığlı depremzede herkesin aksine kendine sitem etti: O kadar parayı mezara mı götüreceğiz? Bize her şey müstahak Son dakika: Otomobilindeki kız arkadaşını öldürüp köprüden atlayarak intihar etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 17:39:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başsavcılıktan "FETÖ'ye Sövgüye Hücre Hapsi" iddialarına yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]