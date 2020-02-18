Başsavcılıktan Gezi Parkı beraatlerine itiraz - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başsavcılıktan Gezi Parkı beraatlerine itiraz - Son Dakika

Başsavcılıktan Gezi Parkı beraatlerine itiraz

15 dakika önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı olaylarına ilişkin 9 sanığın beraat ettiği davada mahkemeye süre tutum dilekçesi sunarak, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından karara itiraz edeceklerini kaydetti.

Başsavcılıktan Gezi Parkı beraatlerine itiraz, System.String[]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı olaylarına ilişkin 9 sanığın beraat ettiği davada mahkemeye süre tutum dilekçesi sunarak, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından karara itiraz edeceklerini kaydetti.


Gezi Parkı olaylarına ilişkin 16 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. 9 sanığın beraat ettiği, tutuklu sanık Osman Kavala'nın ise tahliye edildiği davada, firari 7 sanığın dosyası ayrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yargılamayı yapan mahkemeye süre tutum dilekçesi sundu. Dilekçede, gerekçeli karar açıklanana kadar itiraz hakkının saklı tutulması talep edildi.


Başsavcılık dilekçede, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından beraat kararlarına itiraz edeceğini kaydetti. - İSTANBUL

Osman Kavala, Başsavcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:33 Kaynak: İHA
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