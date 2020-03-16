Başsavcılıktan "gizli belge"ye soruşturma - Son Dakika
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Başsavcılıktan "gizli belge"ye soruşturma

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada gerçek dışı bilgilerin yer aldığı "gizli belge" şeklindeki paylaşımlar üzerine soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada gerçek dışı bilgilerin yer aldığı "gizli belge" şeklindeki paylaşımlar üzerine soruşturma başlattı. 16/03/2020 günü sosyal medya üzerinden paylaşılan bir kısım haberlerde, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 16/03/2020 tarihi itibariyle "Umuma Açık İsraf Eğlence Yerleri", 20/03/2020 tarihi itibariyle Eczaneler ve Hastaneler hariç olmak üzere insanların toplu olarak bir araya gelebileceği spor salonları, yüzme havuzları, klüpler, dernekler, kütüphaneler, parklar, otobüs terminalleri, alışveriş merkezleri ile 3 kişeden fazla çalışanı bulunan işletmelerin geçici olarak kapatılması, 23/03/2020 tarihi itibariyle süpermarketlerin Pazartesi- Çarşamba ve Cuma olmak üzere haftada 3 gün 08: 00-16: 00 saatleri arasında açık olmaları gibi bir takım önlemler alınacağı; internet üzerinden mal ve hizmet sunan tedarik zincirleri ile taşımacılık, tarımsal faaliyetler, benzin istasyonları, bankacılık, sigorta ve posta hizmetlerinde herhangi bir aksama olmayacağı; mezkur kurulun önerileri doğrultusunda yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi ve konunun gizli kalması adına gerekli tedbirlerin alınması gerektiği, şeklinde gerçek dışı bilgilere yer verildiğinin tespiti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgililer hakkında Resmi Belgede Sahtecilik ve Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit suçlarından soruşturma başlatıldı.

Başsavcı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:10 Kaynak: İHA
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