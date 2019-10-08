Başsavcılıktan, iş adamlarının FETÖ davası kararına itiraz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, iş adamları Mustafa ve Serdar Seyidoğlu'nun "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılandığı davada beraatlerine yönelik verilen karara, "örgüt üyeliği" yönünden itiraz edeceği öğrenildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince, bugün yapılan karar duruşmasında sanıklar Mustafa ve Serdar Seyidoğlu'nun üzerlerine atılı eylemi işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, inandırıcı ve somut bir delil elde edilemediğinden ayrı ayrı verilen beraatlerine ilişkin kararın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca temyiz edileceği belirtildi.

Mahkeme heyetinin, gerekçeli kararın çıkmasının ardından dava dosyasının İstinafa gönderilmesiyle birlikte, başsavcılığın da daha önce sunduğu mütalaaya uygun olarak "örgüt üyeliğinden" verilen beraat kararına itiraz edeceği öğrenildi.

Savcılık, yargılama sırasında sunduğu mütalaasında sanıkların "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ise beraatlerine karar verilmesini istemişti.

Ayrıca mahkeme başkanı da sanıklardan Mustafa Seyidoğlu'nun "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek, heyetin kararına muhalefet şerhi koymuştu.