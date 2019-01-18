Başsavcılıktan Kartal'daki Cinayete İlişkin Açıklama
1 saat önce
Başsavcılıktan Kartal'daki cinayete ilişkin açıklamaİSTANBUL - Kartal'da Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait lüks cipi çaldıkları iddia edilen ve kaçarken yaşanan kovalamaca sırasında silahla vurulan Cemil Özel'in öldürülmesine ilişkin Başsavcılık açıklama yaptı.
Başsavcılıktan Kartal
'daki cinayete ilişkin açıklama
İSTANBUL - Kartal'da Bedrettin Dalan
'ın oğlu Barış Dalan'a ait lüks cipi çaldıkları iddia edilen ve kaçarken yaşanan kovalamaca sırasında silahla vurulan Cemil Özel'in öldürülmesine ilişkin Başsavcılık açıklama yaptı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kartal Orhantepe Mahallesi civarında Cemil Özel adlı şahsın ateşli silahla öldürüldüğünün ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.
Yapılan ilk inceleme ve araştırmalara göre bölgede ikamet eden B.D.'nin evinde güvenlik görevlisi olarak çalışan şüpheli Cemal G'nin, B.D.'ye ait aracı ısıtmak amacıyla park halindeyken çalıştırıp eve geri döndüğü esnada bir araçla üç kişinin olay yerine geldiği, bu araçtan inen Cemil Özel'in B.D.'ye ait çalışır vaziyetteki araca binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı belirtilirken, durumu gören şüpheli Cemal G. ile B.D.'nin şoförü olan şüpheli Ergin K.'nın başka bir araçla hırsızı kovalamaya başladıkları kaydedildi.
Yazılı açıklamada, iki aracın yan yana geldiği esnada Cemal G'nin kullandığı silahtan çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu Cemil Özel'in hayatını kaybettiği, yapılan sorgulama sonucu Cemil Özel'in hükümlü olarak kaldığı cezaevinden firar ettiğinin belirlendiği belirtildi.
Yakalanan şüphelilerden Cemal G.'nin sevk edildiği mahkemece tutuklandığı, diğer şüpheli Ergin K. hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığı vurgulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:50 Kaynak: İHA
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