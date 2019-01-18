Başsavcılıktan Kartal'daki Cinayete İlişkin Açıklama

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Kendi Çocuğuna İstismardan Tutuklandığını Öğrenen Baba, Adliyede İntihar Etti

Zimbabve'de Günlerdir Devam Eden Gösteriler Nedeniyle İnternet Erişimi Bir Kez Daha Durduruldu