Son Dakika Haberleri: Başsavcılıktan Kartal'daki Cinayete İlişkin Açıklama

Başsavcılıktan Kartal'daki Cinayete İlişkin Açıklama

1 saat önce

Başsavcılıktan Kartal'daki cinayete ilişkin açıklamaİSTANBUL - Kartal'da Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait lüks cipi çaldıkları iddia edilen ve kaçarken yaşanan kovalamaca sırasında silahla vurulan Cemil Özel'in öldürülmesine ilişkin Başsavcılık açıklama yaptı.

Başsavcılıktan Kartal'daki cinayete ilişkin açıklama

İSTANBUL - Kartal'da Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait lüks cipi çaldıkları iddia edilen ve kaçarken yaşanan kovalamaca sırasında silahla vurulan Cemil Özel'in öldürülmesine ilişkin Başsavcılık açıklama yaptı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kartal Orhantepe Mahallesi civarında Cemil Özel adlı şahsın ateşli silahla öldürüldüğünün ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.
Yapılan ilk inceleme ve araştırmalara göre bölgede ikamet eden B.D.'nin evinde güvenlik görevlisi olarak çalışan şüpheli Cemal G'nin, B.D.'ye ait aracı ısıtmak amacıyla park halindeyken çalıştırıp eve geri döndüğü esnada bir araçla üç kişinin olay yerine geldiği, bu araçtan inen Cemil Özel'in B.D.'ye ait çalışır vaziyetteki araca binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı belirtilirken, durumu gören şüpheli Cemal G. ile B.D.'nin şoförü olan şüpheli Ergin K.'nın başka bir araçla hırsızı kovalamaya başladıkları kaydedildi.
Yazılı açıklamada, iki aracın yan yana geldiği esnada Cemal G'nin kullandığı silahtan çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu Cemil Özel'in hayatını kaybettiği, yapılan sorgulama sonucu Cemil Özel'in hükümlü olarak kaldığı cezaevinden firar ettiğinin belirlendiği belirtildi.
Yakalanan şüphelilerden Cemal G.'nin sevk edildiği mahkemece tutuklandığı, diğer şüpheli Ergin K. hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığı vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:50 Kaynak: İHA

Bedrettin Dalan, Kartal, Başsavcı, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kendi Çocuğuna İstismardan Tutuklandığını Öğrenen Baba, Adliyede İntihar Etti Zimbabve'de Günlerdir Devam Eden Gösteriler Nedeniyle İnternet Erişimi Bir Kez Daha Durduruldu

Yakın Korumanın Öldürdüğü Dayısını Görmeye Çalıntı Araçla Gelince Gözaltına Alındı Sıla ile Yakalanan Hazer Amani'den Yeni Açıklama!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 21:53:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başsavcılıktan Kartal'daki Cinayete İlişkin Açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]