Başsavcılıktan mahkeme kararına itiraz - Son Dakika
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Başsavcılıktan mahkeme kararına itiraz

7 saat önce

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanan K.D.'ye 'Cumhurbaşkanına hakaret' yerine 'hakaret' suçundan ceza verilmesine itiraz etti.

Başsavcılıktan mahkeme kararına itiraz, System.String[]

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanan K.D.'ye 'Cumhurbaşkanına hakaret' yerine 'hakaret' suçundan ceza verilmesine itiraz etti.

Ankara 46'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 2018 yılında sosyal paylaşım sitesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle K.D. hakkında TCK'nın 299'ncu maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan dava açıldı. Yargılama sonucunda sanığa, 125'inci maddedeki 'hakaret' suçundan 5 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, gerekçeli kararında, sanığın Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla yaptığı icraatlarından dolayı değil, siyasi bir kişilik, parti başkanı olarak gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle hakaret suçunu işlediğini belirtti.

SAVCILIK KARARA İTARAZ ETTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 46'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararına, Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) Birinci Dairesi'ne yazdığı dilekçeyle itiraz eti. Savcılık istinaf dilekçesinde, "Her ne kadar sanık hakkında hakaret suçundan hüküm kurulmuş ise de, sanığın eyleminin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında kaldığı, hatalı vasıflandırma ile sanığa eksik ceza tayin edildiği kanaatiyle istinaf yoluna başvurulmuştur" denildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 06:37 Kaynak: DHA
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