Başsavcılıktan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'le İlgili Açıklama
2 saat önce
Televizyon programında sarf ettikleri sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Televizyon
programında sarf ettikleri sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Metin Akpınar
ve Müjdat Gezen
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Uğur Dündar
tarafından sunulan Halk Arenası adlı programın 21 Aralık
tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Türkiye Cumhuriyeti
Devleti Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde medyada haberlerin yer aldığı belirtildi. Bunun üzerine 22 Aralık'ta soruşturma başlatıldığı ve soruşturma kapsamında 23.12.2018 tarihinde Kadıköy
İlçe Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılarak şüphelilerin savunmaları alınmak üzere Başsavcılıkça hazır edilmeleri yönünde talimat verildiği kaydedildi. Açıklamada, "Bilirkişi raporunda yer alan konuşmalar değerlendirilerek şüpheli Müjdat Gezen hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret (TCK m.299), şüpheli Metin Akpınar hakkında ise Halkı T.C. Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik (TCK m.313/1) Cumhurbaşkanına Hakaret (TCK m.299), Halkın Bir Kesimini Aşağılama (TCK m.216/2) ve Suçu ve Suçluyu Övme (TCK m.215) suçlarından adli işlem yapılmıştır" denildi. Yazılı açıklamada, "24.12.2018 günü saat 11.00 civarında adliyemizde hazır olup ifadeleri alınan şüphelilerden Müjdat Gezen Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan, Metin Akpınar ise Halkı T.C. Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik ve Cumhurbaşkanına Hakaret suçlarından adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, her iki şüpheli hakkında 'yurt dışına çıkışı yasaklanmak' ve 'haftada bir gün karakola imza vermek' suretiyle adli kontrol kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:51 Kaynak: İHA
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