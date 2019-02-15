Son Dakika Haberleri: Başsavcılıktan Metris Cezaevi'nde Çıkan Yangınla İlgili Açıklama

Başsavcılıktan Metris Cezaevi'nde Çıkan Yangınla İlgili Açıklama

21 dakika önce

İSTANBUL Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Metris Cezaevi'nde çıkan yangınla ilgili açıklama yapıldı.

Başsavcılıktan Metris Cezaevi'nde Çıkan Yangınla İlgili Açıklama, System.String[]
İSTANBUL Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Metris Cezaevi'nde çıkan yangınla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada,

"Bugün saat 20.40 sıralarında Metris 1 nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hırsızlık suçundan tutuklu ve hükümlülerin barındırıldığı bir koğuşta henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Ceza İnfaz Kurumu personeli ve Cezaevi Tabur Komutanlığı görevlilerince olaya süratle müdahale edilmiş derhal olay yerine intikal eden itfaiye görevlileri ile birlikte yangın diğer hiçbir koğuşa yayılmadan kısa sürede söndürülmüştür. Dumandan etkilenen 3 tutuklu ile görevli bir infaz ve koruma memuru tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edilerek sağlık kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Cezaevinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından her türlü güvenlik önlemleri alınmıştır. Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:52 Kaynak: DHA

Metris Cezaevi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kırmızıgül'den Annesinin Çalınana Parasıyla İlgili Açıklama! Kaşıkçı Cinayetinde "Çiğ Et" Muamması

Trump: Suriye ile İlgili 24 Saat İçerisinde Bir Açıklama Yapacağım Metris Cezaevinde Yangın Çıktı! Dumandan Etkilenen Mahkumlar Hastaneye Kaldırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 23:13:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başsavcılıktan Metris Cezaevi'nde Çıkan Yangınla İlgili Açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]