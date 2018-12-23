Başsavcılıktan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında soruşturma

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Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma

Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var