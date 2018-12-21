Son Dakika Haberleri: Başsavcılıktan Sincan Çocuk Cezaevindeki Olayla İlişkin Açıklama

Başsavcılıktan Sincan Çocuk Cezaevindeki Olayla İlişkin Açıklama

7 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Çocuk Kapalı Cezaevindeki tartışmada 7 çocuk ile 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralandığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan Sincan Çocuk Cezaevindeki Olayla İlişkin Açıklama, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Çocuk Kapalı Cezaevindeki tartışmada 7 çocuk ile 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralandığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan çocuklar arasında tartışma yaşandığı belirtilerek, "Yaşanan tartışmaya görevli infaz koruma memurlarının müdahalesi sırasında 7 çocuk ile 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralanan çocukların tedavileri cezaevi içerisinde sağlık memurlarınca yapılmış olup hastaneye herhangi bir çocuğun sevkine gerek duyulmamıştır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 10:55 Kaynak: İHA

Ankara, Sincan, Başsavcı, Güncel
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