BAŞSAVCILIKTAN "92 YAŞINDAKİ YAZAR TUTUKLANDI" HABERLERİNE AÇIKLAMA - Son Dakika

BAŞSAVCILIKTAN "92 YAŞINDAKİ YAZAR TUTUKLANDI" HABERLERİNE AÇIKLAMA
İSTANBUL Havalimanı'nda siyasilere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı ve ardından tutuklandığı öne sürülen 92 yaşındaki yazar Hasan Basri A.'ya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yazılı açıklama yapıldı.
İSTANBUL Havalimanı'nda siyasilere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı ve ardından tutuklandığı öne sürülen 92 yaşındaki yazar Hasan Basri
A.'ya ilişkin İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Hasan Basri A. hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olması nedeniyle yakalama kaydı bulunduğu ve gözaltına alındıktan sonra cezaevine alınmaksızın yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklama şöyle: "Bazı basın yayın kuruluşlarında '92 yaşındaki yazar siyasilere hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı' başlığıyla yayınlanan haber ve paylaşımlardaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu yayınlarda adı geçen H.B.A. isimli şahsın, 10 Eylül 2020 tarihinde İstanbul Havalimanındaki işlemleri sırasında hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunması sebebiyle çıkartılan bir yakalama kaydı olduğu tespit edilmiştir. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan incelemede kişi hakkında Ankara (Kapatılan) 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nce hakaret suçu dolayısıyla 20 Kasım 2008 tarihinde verilen bir mahkeme kararı olduğu, söz konusu kararın temyiz makamınca onanarak kesinleştiği ve cezanın infazına yönelik 18 Ekim 2017 tarihinde çıkarılan yakalama emrinin bulunduğu belirlenmiştir. Kesinleşen bu cezası sebebiyle müddetname tanzim edilerek Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'na işlemleri yapılmak üzere 10 Eylül 2020 tarihinde gönderilen şahıs, burada yapılan işlemlerin ardından cezaevine alınmaksızın aynı gün serbest bırakılmıştır. Belirtilen bu infaz işlemleri dışında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca adı geçen kişi hakkında ifade alma veya tutuklamaya sevk etme gibi herhangi bir adli işlem yapılmamıştır."
- İstanbul
Son Dakika Alman vekil, Türk bayrağından rahatsız oldu: Bir daha göstermeyin, gölgesinde kalıyoruz Rizespor Başkanı Hasan Kartal isyan etti: Bu adamın hemen cezalandırılması lazım ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti Trump, Doğu Akdeniz gerginliğine dahil oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis ile görüşecek Son Dakika: Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti Denizli ve Samsun'da 65 yaş üstüne toplu taşımada saat sınırlaması getirildi Galatasaray'da gönderilecekler listesinde bulunan Belhanda'ya 3 kulüp talip oldu Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da deniz araçlarındaki düğün, nikah ve nişan etkinlikleri yasaklandı Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuklanması için yakalama kararı talep edildi İsrail ve Bahreyn ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardı Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter Fenerbahçe'nin gündemindeki Eran Zahavi, gözaltına alındı İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler