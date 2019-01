Başsavcılıktan Ukrayna'da 2 Türk Kızın Öldürülmesine İlişkin Açıklama

Başsavcılıktan Ukrayna 'da 2 Türk kızın öldürülmesine ilişkin açıklamaİSTANBUL - Ukrayna'da 2 Türk kızın öldürülmesinde şüpheli Hüsnü Can Ç.'nin tutuklanmasına ilişkin Başsavcılık açıklama yaptı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, Zeynep Hüsnübeyi ve Buket Yıldız adlı Türk vatandaşlarının Ukrayna'da yaşadıkları evde boğazları kesilerek öldürülmeleri olayına ilişkin Ukrayna adli makamlarınca başlatılan tahkikat kapsamında eylemi gerçekleştirdiği yönünde yeterli şüphe oluşan Hüsnü Can Ç. adlı şahsın 05 Ocak 2019 günü saat 18.00 civarında Pendik 'te bir mezarlıkta, üzerinde bir adet ses tabancası ve bir adet bıçakla yakalandığı belirtildi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin yerel kolluk ekibi vasıtasıyla İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.Türk vatandaşı olması sebebiyle Anayasanın 38., Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi'nin 6/1. ve Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu'nun 11/1-a. maddeleri uyarınca başka bir ülkeye iadesi mümkün olmayan şüphelinin yasal şartların varlığına istinaden gözaltına alındığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edildiği aktarıldı.Açıklamada, "Yapılan araştırmalar kapsamında şüphelinin Ukrayna'dan Türkiye 'ye geldikten sonra iki ayrı şahsa toplam 4 adet bilgisayar mahiyetinde cihaz sattığı belirlenmiş, bu cihazlara el konularak incelemeye alınmıştır" ifadelerine yer verildi.Şüphelinin emniyet ifadesinde susma hakkını kullandığı vurgulanırken, savcılıktaki ifadesinde özetle "eski kız arkadaşı olan ve Ukrayna'da eğitim gören Buket Yıldız'ı barışma teklifini reddettiği için yılbaşında Ukrayna'daki evine gidip boğazını keserek öldürdüğünü, aynı gün Buket'in ev arkadaşı olan Zeynep Hüsnübeyi de öldürdüğünü, evde bulunan 4 adet bilgisayarı da olaya hırsızlık süsü vermek amacıyla alıp Türkiye'ye getirerek sattığını" belirterek suçlamayı kabul ettiği ve aynı gün sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Canavarca Hisle Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisine yer verildi.Açıklamada, "Soruşturma, maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürülmektedir.Kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur" denildi.