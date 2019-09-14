Son Dakika Haberleri: Başsavcısı Akbey'den Rektör Uysal'a ziyaret
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Başsavcısı Akbey'den Rektör Uysal'a ziyaret

29 dakika önce

Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başsavcısı Akbey'den Rektör Uysal'a ziyaret, System.String[]

Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Kazım Uysal'a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Mustafa Aydın da eşlik etti.


Görüşmede Akbey, Uysal'a yeni görevinin hayırlı olmasını ve çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Uysal, Akbey'e teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kazım Uysal, Kütahya, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:31 Kaynak: İHA
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