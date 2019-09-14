Başsavcısı Akbey'den Rektör Uysal'a ziyaret
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Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:31 Kaynak: İHA
Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Kazım Uysal'a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Mustafa Aydın da eşlik etti.
Görüşmede Akbey, Uysal'a yeni görevinin hayırlı olmasını ve çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Uysal, Akbey'e teşekkür etti. - KÜTAHYA
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