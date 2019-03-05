Başsavcısı Yurdagül'den Aa'ya Ziyaret
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Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i ziyaret etti.
Adana
Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Anadolu Ajansı
(AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik
'i ziyaret etti.
Başsavcı Yurdagül, AA Bölge Müdürlüğüne gelerek Firik'le görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Firik, Yurdagül'e AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:21 Kaynak: AA
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