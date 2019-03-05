Son Dakika Haberleri: Başsavcısı Yurdagül'den Aa'ya Ziyaret

Başsavcısı Yurdagül'den Aa'ya Ziyaret

20 dakika önce

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i ziyaret etti.

Başsavcısı Yurdagül'den Aa'ya Ziyaret, System.String[]
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i ziyaret etti.

Başsavcı Yurdagül, AA Bölge Müdürlüğüne gelerek Firik'le görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Firik, Yurdagül'e AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:21 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Adana, Firik, Güncel
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