Son Dakika Haberleri: Başsavcıvekili Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Başsavcıvekili Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

47 dakika önce

Bursa Cumhuriyet Başsavcıvekili Nusret Esat Özel, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Başsavcıvekili Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti, System.String[]
Bursa Cumhuriyet Başsavcıvekili Nusret Esat Özel, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcıvekili Nusret Esat Özel kalp krizi geçirdi. Özel kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hayatını kaybeden başsavcıvekili için bir mesaj yayınlayarak, Özel'in vefatını yargı camiasıyla paylaştı. Gül mesajında, "Bursa Cumhuriyet Başsavcıvekili Nusret Esat Özel'in, geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat ettiğini teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Özel'in cenazesi bugün Fethiye Mahallesi'ndeki evinden sonsuzluğa uğurlanacak. Cenazenin ardından Bursa Adliyesi'nde Özel için tören düzenlenecek. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:39 Kaynak: İHA

Nusret Gökçe, Bursa, Kalp Krizi, Güncel
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