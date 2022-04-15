Başsavcılık Maltepe Cezaevi'nde iftar verdi - Son Dakika

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, adliye personelleri ve hükümlülerle birlikte Maltepe Cezaevi'nde iftar yemeğinde bir araya geldi.

Maltepe Cezaevi'nde dün gerçekleşen yaklaşık 800 kişilik iftar programına Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar katıldı. Programda Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri İsmail Değirmenci, Başak Eryılmaz, İhsan Kamil Akçadırcı, Hasan Turgut, Uğur Seçgin ve Maltepe Cezaevi Savcısı İdris Aksoy yer aldı. Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz da onur konuğu olarak hazır bulundu. Açık cezaevinde hükümlü bulunan bir kısım sanıklar da iftar yemeğinde yer aldı.

İftarın ardından konuşan Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, pandemi nedeniyle 2 yıldır iftar yemeği düzenleyemediklerini belirterek "İşte bu yıl pandemi şartlarındaki olumlu anlamda gevşeme görülmesi üzerine insanlarımız birbirine olan hasreti gidermek için özellikle bu ramazanda iftar davetleriyle bir araya gelmeye çalışmaktadır. Bu yemeğin organizasyonunda emeği geçen başta Başsavcı Vekilim olmak üzere tüm cezaevi idaresine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Başsavcı Uçar, programda onur konuğu olarak bulunan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz'a teşekkür etmesinin ardından "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.