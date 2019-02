Başsoy, Ulalar Beldesi'nde Ziyaretlerde Bulundu

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Ulalar Beldesi'nde ziyaretlerde bulundu ve belde halkıyla bir araya geldi.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Ulalar Beldesi'nde ziyaretlerde bulundu ve belde halkıyla bir araya geldi.



Ziyarette Başsoy'a Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır ve Ak Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci'de eşlik etti.



2019 yerel seçimlerinden sonra Erzincan Belediyesi'ne mahalle olarak bağlanacak olan beldelerde birtakım ziyaretlerde bulunarak belde halkının istek ve önerilerini dinleyen Cemalettin Başsoy, Ulalar Beldesinde de vatandaşların istek ve önerilerini dinledi ve beldelerin mahalleye geçiş süreciyle ilgili bir takım bilgiler verdi.



Başsoy yaptığı konuşmada, "2016 yılında almış olduğumuz bir kararla 9 belde ve 3 köyümüz merkez mahallemiz oluyor artık. Yani şehrin bütün imkanlarından sorunsuz ve sınırsız istifade edebilecek bir mahalle konumuna geçiyorsunuz. Bizim Mimar Sinan Mahallemizde, Cumhuriyet Mahallemizde ve diğer mahallelerimizde hangi imkanları belediyemiz sunmuşsa aynı imkanları da burada göreceksiniz bundan hiçbir endişeniz olmasın.



Hemşehrilerimizin kafalarında geçiş süreciyle ilgili soru işaretleri var. Biz bunların tespitini yaptık.Hangi bölgelerin ne talepleri var hemşehrilerimiz neler düşünüyorlar biz çeşitli anketler yaptık bunları biliyoruz. Ulalar, Akyazı, Çukurkuyu, Yalnızbağ hayvancılık bölgesi. Tarım ve hayvancılık bizim öz geçim kaynaklarımız. Bunlarla alakalı asla ve asla sekte vurmaya değil bilakis tarım ve hayvancılığı geliştirmek için Erzincan belediyesi 3 tane Projenin altına imza attı. Bir tanesi yeni yaptırdığımız çevre yolu üzerindeki et entegre tesisi hemen yanındaki hayvan pazarı, saman pazarı bu 3 projenin maliyeti yaklaşık 30 milyon lira. Şuan da bitti hep birlikte açılışını yapacağız.



2 tane süt fabrikası kurduk. Valilik, Belediye, Özel İdare, Süt Üreticileri Birliği, Ticaret odasıyla birlikte bu projenin altına imza attık. Bir tanesi faaliyette diğerini de vossloh fabrikasının yerine kuruyoruz. Erzincan'ın tüm sütünü işleyecek iki tesisi hayata geçiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.



Burada ki ahırlar ve samanlıklarla ilgili yeni bir projemiz var. Tarım il müdürlüğü ve sizlerle ortaklaşa yapacağımız organize hayvancılık bölgesi. Ahırlar samanlıklar yapıp. Bu tesisler bittikten sonra sizleri oraya taşının diyeceğiz ve sizin şuan ki arsalarınızı imara açacağız. Arsalarınız değer kazanacak. Aynı zamanda yaptığımız tesisler elektriğini kendisi üretecek elektrik bedavaya gelecek. Aynı zamanda tüm sistemin kontrolünü yapacak veteriner hekimlerimiz olacak. Gübrelerinizi belediye olarak alacağız park bahçede kullanacağız, biyoenerji de kullanacağız.



Su paraları 5 yıl artırılmayacak. Hizmet binaları ilk adım hizmet binaları olarak yerinde kalacak. Yine sizlerin hizmetinde olacak artıracağız eksiltmeyeceğiz. Şehir merkezinde bütün çalışmalarımız bitti bundan sonra bütün yoğunluğumuzu beldelerimize vereceğiz. Hiç endişe etmeyin daha iyi olacağız daha güçlü bir il olacağız. Biz birlikte Erzincan'ız.Bir olacağız, beraber olacağız, güçlü olacağız, güçlü olacağız. Alevisiyle, sünnisiyle, kürdüyle, çerkeziyle dün nasıl can Erzincan'sak bugün de can Erzincan olacağız yarında can Erzincan Olacağız" dedi.



Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır'da Erzincan'a gelecek projelerle ilgili bilgiler verdi ve birlik beraberlik mesajı verdiler. - ERZİNCAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Erdoğan'dan Soçi'de İlk Mesaj: YPG Temizlenmeden Suriye'nin Bütünlüğü Sağlanamaz

Faizsiz Ev Sahibi Yapan Kuruluşlar İçin Devlet Harekete Geçti

Antalya'dan Tanzim Satışa 4 Günde Bin 400 Ton Sebze Gönderildi

Türkiye'de Kayıtlı İşsiz Sayısı 3 Milyon 775 Bin 660 Kişi