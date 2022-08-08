Güneydoğu'daki nehir, gölet ve kanallarda son iki ayda 20 kişi boğuldu - Son Dakika
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Güneydoğu'daki nehir, gölet ve kanallarda son iki ayda 20 kişi boğuldu

08.08.2022 12:11
Güneydoğu'daki nehir, gölet ve kanallarda son iki ayda 20 kişi boğuldu

Başta Diyarbakır olmak üzere Güneydoğu Anadolu illerindeki nehir, gölet ve kanallarda; son iki ayda 20 boğulma vak'ası yaşandıYaz aylarıyla birlikte her geçen gün sıcak hava etkisini artırıyor.

Başta Diyarbakır olmak üzere Güneydoğu Anadolu illerindeki nehir, gölet ve kanallarda; son iki ayda 20 boğulma vak'ası yaşandı

Yaz aylarıyla birlikte her geçen gün sıcak hava etkisini artırıyor. Bununla birlikte vatandaşlar da serinlemenin yollarını arıyor. Vatandaşlar, denizi olmayan başta Diyarbakır olmak üzere Güneydoğu Anadolu illerinde bulunan nehir, gölet ve kanalları tercih ediyor. Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arama kurtarma ekipleri; son iki ayda Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Bingöl, Batman ve ilçelerdeki bu alanlardan 20 cansız beden çıkarttı.

"Yasal ve yüzmesi serbest olan yerlerde vatandaşlarımız serinleyebilir"

AFAD gönüllü eğitmeni ve ANDA arama kurtarma Diyarbakır il sorumlu su Mehmet Turgut Tayuzak, son iki ayda çok zorlu bir süreç yaşadıklarını söyledi. Tayuzak, "Gittiğimiz bölgelerde yaklaşık 19 vaka oldu. Diyarbakır, Bingöl, Siirt hala devam ediyor. Halkımızdan ricamız nehirlerde, yasak olan yerlerde yüzmemeleri. Belediyelerin sosyal tesislerinden faydalansınlar. Biz serinleyelim diye ailemizin yüreğini yakmayalım. Evet, havalar sıcak ama yasal olmayan yerlerde yüzmek gerekmiyor. Yasal ve yüzmesi serbest olan yerlerde vatandaşlarımız serinleyebilir. Ne bizim canımız yanar ne de onların canı yanar. Sağlıklı bir şekilde yüzebilirler. Su kanallarında, nehirler gibi yerlerde yüzülmemesi gerekiyor. Ama maalesef yüzüyorlar" dedi. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır'da sıcaklarla birlikte göz kuruluğu şikayeti pik seviyede Diyarbakır'da sıcaklarla birlikte göz kuruluğu şikayeti pik seviyede
Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu, Diyarbakır, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güneydoğu'daki nehir, gölet ve kanallarda son iki ayda 20 kişi boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güneydoğu'daki nehir, gölet ve kanallarda son iki ayda 20 kişi boğuldu - Son Dakika
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