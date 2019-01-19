Son Dakika Haberleri: Basta Street Food Vlog | Yemek Videoları

Basta Street Food Vlog | Yemek Videoları

1 saat önce

VLOG yemek videoları! Kadıköy'de yer alan Basta Street Food yemeklerini deniyorum.

VLOG yemek videoları! Kadıköy'de yer alan Basta Street Food yemeklerini deniyorum. Birbirinden lezzetli yemekler olan Humus, Dana Kaburga dürüm ve kuzu kaburga hamburger yiyerek fikirlerimi sizinle paylaştım. Bakalım yeni Vlog videomu beğenecek misiniz?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:10 Kaynak: Youtube

Kadıköy, Genel
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