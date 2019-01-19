Basta Street Food Vlog | Yemek Videoları
1 saat önce
VLOG yemek videoları! Kadıköy'de yer alan Basta Street Food yemeklerini deniyorum.
VLOG yemek videoları! Kadıköy
'de yer alan Basta Street Food yemeklerini deniyorum. Birbirinden lezzetli yemekler olan Humus, Dana Kaburga dürüm ve kuzu kaburga hamburger yiyerek fikirlerimi sizinle paylaştım. Bakalım yeni Vlog videomu beğenecek misiniz?
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:10 Kaynak: Youtube
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