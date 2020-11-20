"Baştacı Kadınları" azim ve devlet desteğiyle kurutma serası kurdu - Son Dakika

"Baştacı Kadınları" azim ve devlet desteğiyle kurutma serası kurdu

20.11.2020 11:03

Bilecik'te 2 yıl önce kurdukları Baştacı Kadınlar Derneği ile hayalleri için yola çıkan kadınlar, her zaman yanlarında hissettikleri devlet desteğiyle 10 tonluk kurutma serası kurdu.

Bilecik'te 2 yıl önce kurdukları Baştacı Kadınlar Derneği ile hayalleri için yola çıkan kadınlar, her zaman yanlarında hissettikleri devlet desteğiyle 10 tonluk kurutma serası kurdu.

Merkeze bağlı Başköy'de yaşayan 23 kadın, köyde yetişen sebze ve meyveleri katma değerli ürün haline getirmek için proje hazırlayıp İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne sundu.

Kadınların azim ve çalışkanlığı sonrasında desteklenen proje kapsamında, köyde 10 tonluk kurutma serası kuruldu.

Köylüden aldıkları hurmaları heyecanla soyup kurutmaya bırakan kadınlar, hem kendi bütçelerine katkı sağlıyor hem de köyde yetişen ürünleri katma değerli hale getiriyor.

Derneğin başkan yardımcısı Sercan Kopukaya, AA muhabirine, kadınların gelirini ve köyde yetişen hurmanın değerini arttırma hedefi ile yola çıktıklarını söyledi.

Her üyenin azimle ve birlik-beraberlik ruhuyla hareket ettiğini anlatan Kopukaya, şöyle konuştu:

"Biz, dernek kurulmadan önce bir ablamızın evinde kuruttuğu hurmaları yöresel pazarda satışa çıkardık, ürün çok talep gördü orada. Dernek olarak bu işe girmeye karar verdik. Bir proje hazırlayarak İçişleri Bakanlığına sunduk. Projemiz onaylandıktan sonra 10 ton kapasiteli kurutma serası kurduk. Şu an burada hurma kurutuyoruz."

Dernek haricinde 10 kadına istihdam sağlandıklarını ifade eden Kopukaya, çeşitliliği artırmak için yeni fikirler ürettiklerini belirtti

Büyük bir mutlulukla serayı izlediklerini vurgulayan Kopukaya, "23 üyemiz var, 10 kadın da bizimle birlikte şu an hurma kurutma işi ile ilgileniyor. Bu sera bizim için gelir kapısı ve gurur kaynağı oldu. Güzel bir istihdam sağlandı. Kadın istedikten sonra her şeyi başarabilir. Birlik ve beraberlik sağlandığında çok güzel şeyler oluyor. Geçen yıl 350-400 kilo kadar hurma kuruttuk, bu yıl 10 ton hurma kurutuyoruz. Bunu arttırıp daha fazlasını da yapabiliriz." şeklinde konuştu.

"Devlet her zaman yanımızda"

Fikri olan her kadının bir an önce çalışmaya başlaması gerektiğine işaret eden Kopukaya, "Bizim gibi bir şeyler yapmak isteyen kadınlar korkmasınlar, devlet her zaman yanımızda, en büyük destekçimiz zaten onlar. Biz inanarak ilerledik, isteyen kadınlar da yapabilir." dedi.

Kopukaya, kuruyemişçiler ile anlaşarak ürünlerini satışa sunacaklarını sözlerine ekledi.

Dernek üyesi Gönül Sülükçü de inanarak çıktıkları yolda başarıya ulaştıklarını ifade etti.

Köy için çalışacaklarını ve bu yolda asla durmayacaklarını kaydeden Sülükçü, "Köyde yetişen hurmaları dernekte topladık, onları seraya götürerek orada soyarak ipe geçirdik. Seramıza astığımız ürünlerin kurumasını heyecanla bekliyoruz. Büyük emek harcadık." diye konuştu.

Aile ekonomilerine katkı sağladıklarını kaydeden Sülükçü, oluşumu büyüterek devam ettirmek istediklerini belirtti.

Ürünlerini derneğe teslim edenlerden Salim Yeşil, kadınları desteklediğini aktardı.

Ürünlerinin, kadınlar sayesinde daha fazla para ettiğini kaydeden Yeşil, "Topladığımız hurmaları kadınların kurduğu derneğe vereceğiz. Kadınlar bu zamana kadar başarılı oldular, zaten başarı ile o serayı kurdular, bizim hurmalarımızı değerlendiriyorlar, ürünümüzün para etmesini sağlıyorlar." değerlendirmelerinde bulundu.

Kadınlar Derneği, Bilecik, Hurma, Kadın, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Baştacı Kadınları' azim ve devlet desteğiyle kurutma serası kurdu - Son Dakika


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