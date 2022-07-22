Sivas'ta 5 katlı apartmanın çatısından havalandırma boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.
Ece Mahallesi Battal Gazi Caddesi'ndeki apartmanda annesiyle yaşayan Orhan Koç (31), binanın çatısından dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Buradan çıkarıldıktan sonra ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Koç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Bastığı aydınlatma paneli kırıldı, havalandırma boşluğuna düşüp öldü - Son Dakika