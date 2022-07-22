Bastığı aydınlatma paneli kırıldı, havalandırma boşluğuna düşüp öldü - Son Dakika
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Bastığı aydınlatma paneli kırıldı, havalandırma boşluğuna düşüp öldü

22.07.2022 18:53
Bastığı aydınlatma paneli kırıldı, havalandırma boşluğuna düşüp öldü

SİVAS'ta, oluk tamirine çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından aydınlatma panelinin kırılması sonucu havalandırma boşluğuna düşen Orhan Koç (31), hayatını kaybetti.

Sivas'ta 5 katlı apartmanın çatısından havalandırma boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.

Ece Mahallesi Battal Gazi Caddesi'ndeki apartmanda annesiyle yaşayan Orhan Koç (31), binanın çatısından dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Buradan çıkarıldıktan sonra ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Koç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Orhan Koç, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bastığı aydınlatma paneli kırıldı, havalandırma boşluğuna düşüp öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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