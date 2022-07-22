Buradan çıkarıldıktan sonra ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Koç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Orhan Koç, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bastığı aydınlatma paneli kırıldı, havalandırma boşluğuna düşüp öldü - Son Dakika

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