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Bastığı cam kırıldı, 4. kattan aşağıya düştü

6 saat önce

Bastığı cam kırıldı, 4. kattan aşağıya düştüİSTANBUL - Balmumcu'da bir danışmanlık şirketinin sahibi adam, havalandırma boşluğunda bastığı camın kırılması sonucu 4. kattan aşağıya düştü.

Bastığı cam kırıldı, 4. kattan aşağıya düştü

İSTANBUL - Balmumcu'da bir danışmanlık şirketinin sahibi adam, havalandırma boşluğunda bastığı camın kırılması sonucu 4. kattan aşağıya düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Adamın çalışma arkadaşları ise bir süre şok geçirdi.

Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Barbados Bulvarı üzerindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde binadaki bir danışmanlık şirketinin sahibi Mertol Tepecik, 4. kattaki havalandırma boşluğuna girdi. Burada boşluğu kapatan cam parçasına basan Tepecik, kırılması sonucu dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Düştüğü yerdeki acılar içerisinde kıvranan adamın seslerini duyan çalışanlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip, boşlukta sıkışan adamı kısa sürede yaralı olarak kurtardı.

4. kattan aşağıya düştü

Sedyeye alınarak binadan çıkartılan adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay nedeniyle çalışanlar bir süre şok geçirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bastığı cam kırıldı, 4. kattan aşağıya düştü

Beşiktaş, Balmumcu, Tepecik, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:31 Kaynak: İHA
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