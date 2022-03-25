BASTIĞI ÇATI KAPLAMASININ KIRILMASIYLA DÜŞÜP AĞIR YARALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

BASTIĞI ÇATI KAPLAMASININ KIRILMASIYLA DÜŞÜP AĞIR YARALANDI

25.03.2022 17:47

BOLU'da, mobilya atölyesinin çatısını onardığı sırada bastığı plastik çatı kaplamasının kırılmasıyla yere düşen Suat Karslıoğlu (37), ağır yaralandı.

BOLU'da, mobilya atölyesinin çatısını onardığı sırada bastığı plastik çatı kaplamasının kırılmasıyla yere düşen Suat Karslıoğlu (37), ağır yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Köroğlu Mahallesi Gerede Caddesi'nde meydana geldi. Suat Karslıoğlu, kendisine ait mobilya atölyesinin çatısını onarmaya çıktı. Karslıoğlu, üzerine bastığı plastik çatı kaplamasının kırılmasıyla yaklaşık 5 metreden düştü. Karslıoğlu'nun yaralandığını gören komşuları, durumu 112 Acil'e bildirdi. Sağlık ekipleri, başından yaralanan Suat Karslıoğlu'na ilk müdahalede bulundu. İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karslıoğlu, tedaviye alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

BASTIĞI ÇATI KAPLAMASININ KIRILMASIYLA DÜŞÜP AĞIR YARALANDI
BASTIĞI ÇATI KAPLAMASININ KIRILMASIYLA DÜŞÜP AĞIR YARALANDI
BASTIĞI ÇATI KAPLAMASININ KIRILMASIYLA DÜŞÜP AĞIR YARALANDI

YORUMLAR
500
Tamirat yaptığı çatıdan düşen vatandaş ağır yaralandı Tamirat yaptığı çatıdan düşen vatandaş ağır yaralandı Çatıdan düşen kar kütlesi nedeniyle bir çocuk yaralandı Çatıdan düşen kar kütlesi nedeniyle bir çocuk yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BASTIĞI ÇATI KAPLAMASININ KIRILMASIYLA DÜŞÜP AĞIR YARALANDI - Son Dakika


Son Dakika
17:59 Altının kilogram fiyatı 928 bin 350 liraya çıktı
17:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefete gelin dedik, Bay Kemal gelmedi.
17:31 Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!
17:15 Son Dakika: Rusya savaşın 30. gününde kayıplarını açıkladı: 1351 asker öldü, 3 bin 825 asker yaralı
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
16:47 Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki operasyonun birinci etabı tamamlandı
16:36 AK Partili Şamil Tayyar'ın Bekir Pakdemirli'ye tepkisi dinmiyor!
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, "Barış için atılacak adımın mimarı sen olmalısın" diyecek
16:30 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Kucaklaşmadığımız kesimlerle kucaklaşmak istiyoruz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 18:04:19. #1.13#
SON DAKİKA: BASTIĞI ÇATI KAPLAMASININ KIRILMASIYLA DÜŞÜP AĞIR YARALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement